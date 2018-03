Marina: eventual saída de Lula reflete insegurança com Dilma

A senadora e pré-candidata do PV à Presidência da República, Marina Silva, interpretou a possível licença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva do cargo para se dedicar à campanha da ministra Dilma Rousseff como reflexo de insegurança em relação ao desempenho da futura candidata do PT. A notícia de que Lula pensa em se licenciar nos meses de agosto e setembro para fazer campanha para Dilma foi publicada na edição desta quinta-feira, 4, pelo jornal O Globo.

Ao chegar no Rio, onde cumprirá extensa agenda de compromissos políticos até domingo, Marina afirmou que a máquina do Estado está sendo usada pelos demais pré-candidatos à Presidência. A senadora atribuiu a subida de Dilma nas pesquisas ao esforço de quase três anos do presidente Lula para construir a candidatura da ministra.

A atuação do presidente e da ministra foi criticada pela pré-candidata do PV. "Liderar um país como o Brasil na Presidência da República requer uma afirmação dos postulantes a essa liderança e isso não é algo que se possa deixar para depois de ganhar as eleições. O momento de ganhar as eleições também é o momento da afirmação dessa liderança. Se isso se confirma (a licença de Lula), talvez seja uma certa insegurança com o processo político", afirmou Marina pouco antes de iniciar um debate sobre o setor energético e a transição para a economia do baixo carbono.