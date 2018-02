Marina: Estados ajudarão no combate ao desmatamento A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, afirmou hoje em entrevista coletiva no Palácio do Planalto que o combate ao desmatamento na Amazônia será feito "em conjunto com os governadores" e acrescentou que, independentemente deles, o governo federal estará agindo nesse sentido. Ela disse que a Polícia Federal "já está mobilizada" nessa ação e negou que "as pessoas estejam paradas vendo o desmatamento aumentar, tanto que hoje tivemos reunião de ministros com o presidente da República para adotar ações relativas ao que está havendo." Ela se referia ao fato de que, em novembro e dezembro do ano passado, houve na região, segundo sua própria definição, um desmatamento "nunca visto", de 3.323 quilômetros quadrados. A ministra voltou a enfatizar, como tem feito freqüentemente, que o desmatamento se reduziu em 59% nos últimos três anos na Amazônia, mas não mencionou a base desse cálculo.