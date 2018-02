Marina está animada e confiante, diz Pedro Simon

O senador Pedro Simon (PMDB-RS) deixou nesta quarta-feira, 20, a Fundação João Mangabeira, em Brasília, e disse que Marina Silva está "animada e confiante" com o desafio de assumir a campanha presidencial. Marina está reunida neste momento na sede da fundação com integrantes da cúpula do PSB.

Ainda segundo Simon, Marina aprovou a indicação do nome do deputado Beto Albuquerque (PSB-RS) para vice na chapa. Questionado sobre sua avaliação sobre a escolha, o peemedebista afirmou que o deputado representa o autêntico PSB e que tinha intimidade tanto com Eduardo Campos quanto com Marina Silva. "Isso é importante para afirmação do nome do partido", disse, após deixar a sede da fundação. O senador informou que foi à reunião do PSB nesta manhã para dar alguns conselhos à Marina.

A reunião do PSB ocorre horas antes de ser anunciada pelo partido a chapa presidencial composta por Marina Silva e o deputado Beto Albuquerque (RS). No encontro, estão presentes o presidente da legenda, Roberto Amaral, o secretário executivo Carlos Siqueira e aliados mais próximos de Marina, como Pedro Ivo e Basileu Margarido.