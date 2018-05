Marina espera que dossiê não prejudique campanha

Segundo Marina, ex-ministra do Meio Ambiente do governo Lula, a experiência passada sobre a elaboração de dossiês mostra que isso é algo "bastante complicado". Apesar do comentário, a pré-candidata preferiu não se pronunciar de maneira mais crítica sobre o assunto. "Não gostaria de manifestar sobre algo que não tive tempo de analisar. Pretendo me manifestar quando tiver como analisar melhor o que está acontecendo", disse Marina.

A tensão envolvendo o PT e o PSDB em torno do suposto dossiê contra o pré-candidato à presidência é tema de manchete dos principais jornais nacionais de hoje. A pré-candidata explicou, porém, que não teve oportunidade de ler os jornais porque estava envolvida no evento realizado hoje na capital paulista, que marcou a divulgação de suas primeiras propostas na área social. "A única coisa que li no jornal foi a carta de Dom Moacyr (Grehci) porque colocaram na minha frente, o que, aliás, me deixou bastante alegre", afirmou Marina, em referência à carta publicada na Folha de S.Paulo de autoria do arcebispo de Porto Velho (RO), com elogios à ela.