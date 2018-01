Marina encontra Campos no Recife dia 7

São Paulo - A ex-ministra Marina Silva vai ao Recife em 7 de fevereiro para se encontrar com o governador de Pernambuco e provável candidato à Presidência, Eduardo Campos. O encontro da dupla, três dias depois do lançamento do documento com as diretrizes do programa de governo PSB-Rede, aumentou a expectativa de que Marina anuncie que será vice de Campos já em fevereiro.

Dirigentes dos dois grupos defendem que esse é o momento político ideal, pois criaria um fato novo durante a pré-campanha. O gesto da ex-ministra também dissiparia dúvidas sobre quem será o cabeça da chapa.

Há ainda a expectativa de que até o fim de fevereiro estejam encaminhadas as discussões sobre palanques estaduais. Campos evita tocar nesse assunto e tem dito que somente a partir de março o tema vai entrar em pauta. PSB e Rede divergem sobre que rumo tomar em importantes Estados, como São Paulo, Minas e Paraná.

No Recife, Marina também vai se reunir com integrantes da Rede pernambucana. Na pauta, o cenário eleitoral estadual e nacional. À noite, a ex-ministra, que é evangélica, participa de um evento da Igreja Anglicana.

Em nota, a assessoria de Marina disse nesta terça-feira, 28, que ela vai fazer "uma visita pessoal ao governador Eduardo Campos e à sua família".