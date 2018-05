Marina e Serra cumprem agenda em SP neste feriado

A pré-candidata Marina Silva concede entrevista coletiva, a partir das 13 horas, para falar de suas propostas de implementação de programas sociais de terceira geração, também na capital. Participam também da coletiva o empresário Guilherme Leal, vice na chapa de Marina, e o economista Ricardo Paes de Barros, pesquisador do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (Ipea), que coordena a formulação desse tema no programa de governo do PV.

A pré-candidata petista à sucessão presidencial, ex-ministra Dilma Rousseff, não divulgou agenda pública nesta quinta-feira. O próximo compromisso que consta na agenda de Dilma é amanhã (dia 4), na 2ª Plenária Nacional da Federação Única dos Petroleiros, em Brasília. O tema da plenária, que começa às 14h30, é "Soberania com sustentabilidade, sem retrocesso".