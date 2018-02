Marina é mudança que eleitores buscavam, dizem aliados Aliados da candidata do PSB à Presidência da República, Marina Silva, avaliam que seu crescimento nas pesquisas de intenção de voto mostra que a ex-senadora representa a mudança que o eleitorado brasileiro vem buscando. Pesquisa Ibope divulgada nesta tarde mostra que a presidente Dilma Rousseff segue liderando as intenções de voto com 34%, seguida de Marina com 29% e o tucano Aécio Neves com 19%. Em um eventual segundo turno, a ex-senadora venceria a petista por 45% a 36%.