Marina é cautelosa sobre acordo mediado por Lula A senadora Marina Silva (AC), pré-candidata do PV à Presidência da República, foi cautelosa na avaliação do acordo nuclear firmado hoje entre Brasil, Turquia e Irã para troca de urânio. Segundo ela, é preciso esperar para ver se o Irã cumprirá o prometido. Marina lembrou que o governo iraniano já havia acertado um trato similar no ano passado com a França e a Rússia, mas não chegou a cumpri-lo. "Daqui a algumas semanas esse acerto vai revelar seus contornos. Quiçá possamos ver uma atitude diferente agora", afirmou.