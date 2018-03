Marina e candidatos do PV vão padronizar campanhas Reunida desde ontem em São Paulo com candidatos a governador e senador pelo PV, a presidenciável Marina Silva destacou hoje que o encontro serviu para definir a padronização entre as campanhas nos Estados e o perfil da campanha nacional. "Ontem tivemos um dia de reuniões com os candidatos a governador e a senador e com os coordenadores de campanha", afirmou. "Pudemos planejar como vai ser a nossa campanha a partir de agora. A ideia é que possamos ter uma ação integrada em torno do projeto político, pela coerência em torno também do programa."