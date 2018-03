Marina diz que não tem favorito para eleições em SP A ex-senadora e ex-ministra do Meio Ambiente Marina Silva (sem partido) afirmou nesta quarta que ainda não definiu qual candidato irá apoiar nas eleições para a maior Prefeitura do País, a de São Paulo. Marina, que concorreu à Presidência da República em 2010, sinalizou que pode apoiar o candidato que se comprometer com as questões ambientais "dentro e fora da campanha". "A melhor forma de os candidatos convencerem aqueles que votaram em mim em 2010 é estando comprometidos com a plataforma do desenvolvimento sustentável", disse à Agência Estado.