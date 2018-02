Questionada sobre como se sentia após a tragédia, afirmou ter o "senso de responsabilidade e compromisso que a perda dele impõe".

Marina deve ser declarada a nova candidata do PSB à Presidência nos próximos dias. Ela se aliou a Campos em outubro do ano passado, após a Justiça Eleitoral negar o registro do seu novo partido, a Rede Sustentabilidade.