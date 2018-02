Marina diz que Ministério do Meio Ambiente não é técnico A ex-ministra Marina Silva, candidata a vice-presidente na chapa de Eduardo Campos (PSB), disse que o Ministério do Meio Ambiente atual "não é técnico", como afirmou a Confederação Nacional da Agricultura (CNA) durante sabatina com o candidato pessebista nesta quarta-feira, 06. "Não concordo que o ministério seja técnico. É só olhar o pouco que foi feito na criação de novas áreas de conservação", afirmou a ex-ministra, ao deixar o prédio da CNA.