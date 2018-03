Marina diz que Lula e candidatos devem respeitar as leis A candidata do PV à Presidência da República, Marina Silva, defendeu hoje as boas práticas políticas e o respeito às leis, ao responder questionamento sobre a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em eventos políticos que beneficiam a candidata do PT, Dilma Rousseff. "Todos nós temos de respeitar as leis", disse Marina, após caminhada em uma das principais avenidas de Goiânia.