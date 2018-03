Marina diz que briga por programas sociais demonstra 'insegurança'

A candidata do PV à Presidência da República, Marina Silva, procurou demonstrar distanciamento da disputa travada entre petistas e tucanos pela paternidade de programas sociais. Para a candidata do PV, o comportamento dos candidatos José Serra (PSDB) e Dilma Rousseff (PT) demonstra "insegurança".

Para Marina, projeto que altera Código Florestal é 'grande retrocesso'

Especial: candidatos já deram 6,3 voltas ao redor da Terra

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Veja página especial de Marina Silva

"Quando se tem um compromisso visceral com o combate à pobreza, como tem o presidente Lula e como eu tenho, você não precisa ficar lutando pela maternidade ou paternidade. O compromisso com o combate à pobreza é algo que se tem no DNA. É por isso que eu não faço essa concorrência", disse Marina. A candidata prometeu que, se eleita, manterá e aperfeiçoará o programa de transferência de renda Bolsa-Família.

Programa do PT

Ao ser questionada sobre as alterações de última hora feitas por Dilma no programa de governo enviado ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Marina até tentou evitar a polêmica, mas não dispensou a ironia ao responder aos repórteres. "É um momento de cada candidato afirmar o seu programa. Eu prefiro falar do que eu, conscientemente, assinei em baixo e sabia que estava enviando como plataforma."

A candidata verde classificou ainda como "preocupante" o fato de candidatos assumirem compromissos que não conseguem sustentar. "Nessa campanha, isso acontece muito. Os que estão dizendo agora que vão fazer isenção de impostos são os mesmos que ficaram e não fizeram durante os últimos 16 anos."