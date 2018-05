Marina diz que Brasil precisa de líder, não de gerente

"Ambos são desenvolvimentistas, têm uma visão do crescimento pelo crescimento e um perfil até muito parecido, essa coisa de se colocarem como gerentes, tecnocratas", comentou. "Eu até tenho dito que o Brasil não precisa de um gerente, precisa de liderança, e aprendeu isso nos últimos 16 anos."

Em tom conciliador, citou Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva como exemplos de líderes. Na avaliação da candidata, FHC conseguiu juntar economistas de diferentes matizes para fazer o Plano Real, enquanto o presidente Lula é "um líder político, um homem com visão estratégica".

Marina também lamentou o episódio do suposto dossiê envolvendo a campanha petista. "As disputas eleitorais são sempre permeadas desses episódios lamentáveis", criticou. Ela disse esperar que a campanha não baixe de nível. "Não quero ir para o embate com Dilma ou Serra. Para mim, não é coisa de vida e morte."