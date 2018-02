Marina diz estar 'vacinada' contra questionamentos

A candidata disse ainda que tem consciência de que ela será questionada e que haverá tentativas de desqualificação, mas que ela está preparada para o embate. "Eu estou vacinada", afirmou. Marina reiterou como "compromisso" que, se eleita, governará por apenas quatro anos.

Marina avalia que o País precisa de reformas em suas instituições e reforçou a proposta de retomar a autonomia do Banco Central, se eleita. "Não dá para continuar sem a credibilidade da autonomia do Banco Central". Ainda sobre economia, Marina citou rapidamente o resultado do PIB divulgado hoje, voltou a atacar o desrespeito ao tripé macroeconômico, o baixo crescimento e a inflação em alta.

Vice

O candidato a vice na chapa de Marina, Beto Albuquerque (PSB), afirmou hoje que o documento apresentado à sociedade tem metas a serem alcançadas, diferente do que acontece tradicionalmente com programas de governo. Ele disse ainda que a meta do programa do PSB é traçada para ser alcançada "em quatro anos, não em oito". "Esse é o nosso compromisso", disse. Albuquerque ainda lembrou a participação do então candidato à Presidência pelo partido, Eduardo Campos (PSB), morto no último dia 13, para a formulação do documento. "O programa tem a mão de Eduardo Campos", disse.

O deputado argumentou que este é o momento da mudança, o que fortaleceria a chapa pessebista. "Chega do mesmo, chega do passado", disse. "Nada nos separará, nada nos atingirá, venceremos porque o povo está conosco", completou. Ao destacar que o programa foi construído com colaboração popular, o deputado disse que "autoritários são aqueles que querem governar só com os partidos, sem o povo". "Autoritários são os que repartem empresas públicas para conquistar tempo de TV", em crítica indireta ao governo atual.

Albuquerque começou seu discurso destacando que a força da cabeça de chapa. "Tem muita gente que achava que a Marina era mulher frágil. Ela parece muito frágil, mas ela é muito forte", disse. Assim como fez a própria Marina em um vídeo divulgado esta semana, Beto disse ainda que Marina é uma "biorana preta", uma árvore muito difícil de cortar. Depois de ser chamada de "magrinha" pelo candidato do PV, Eduardo Jorge, a candidata do PSB à Presidência postou um vídeo de resposta em sua página no Facebook. "Sou magrinha, mas eu venho da Amazônia. Tem uma árvore chamada biorana, tem a biorana branca e a biorana preta. A biorana preta não fica tão grossa, mas experimenta bater com o machado: sai faísca e ela não verga", diz Marina, em tom firme.