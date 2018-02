Marina divulga vídeo para quem a acha 'fraquinha' Depois de ser chamada de "magrinha" ontem pelo candidato do PV, Eduardo Jorge, a candidata do PSB à Presidência, Marina Silva, postou nesta quarta-feira, 27, um vídeo de resposta em sua página no Facebook. A frase de Eduardo Jorge foi dita em tom de brincadeira, mas o post mostra um discurso inflamado de Marina em que ela se dirige "a quem diz que sou magrinha e fraquinha".