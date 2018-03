Marina deve apresentar nova versão de programa na terça

As alterações foram sugeridas por internautas e especialistas que apoiam sua campanha. "Não mudam os conceitos, não muda eixo nenhum. É um aprimoramento feito a partir das contribuições recebidas tanto de especialistas quanto de pessoas comuns", explica João Paulo Capobianco, coordenador da campanha.

Desde a oficialização da candidatura, as diretrizes do programa ficaram disponíveis para consulta no site de Marina. Os visitantes puderam fazer sugestões, compiladas depois pelos responsáveis pelo plano de governo do PV, coordenados pelo economista Paulo Sandrini. Entre os colaboradores do texto estão a socióloga Maria Alice Setubal, que cuida das políticas para a educação, e o ex-secretário nacional de Segurança Pública Luiz Eduardo Soares, responsável pela segurança. As propostas econômicas são chanceladas por Eduardo Giannetti da Fonseca e Amir Cury. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.