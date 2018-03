Marina descarta campanha para desqualificar adversários Em entrevista ao portal Terra, em São Paulo, a candidata do PV à Presidência da República, Marina Silva, disse hoje que não é candidata de promessas, mas sim de compromissos com a sociedade. "Assumo o compromisso com a sociedade e com as instituições para continuar melhorando a vida das pessoas", afirmou. A presidenciável disse que se recusa a fazer uma campanha com base no jogo de desqualificação dos adversários, em referência indireta à guerra de acusações entre os candidatos Dilma Rousseff (PT) e José Serra (PSDB).