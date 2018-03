Marina defenderá em NY tripé da política econômica

Na noite de hoje, Marina embarca para os Estados Unidos, onde tem agenda amanhã e na quinta-feira. Além do encontro com investidores, que está sendo organizado pela BM&FBovespa, a candidata participa de um almoço com empresários amanhã, também organizado pela Bolsa. Segundo Marina, não haverá encontros específicos com empresários ou investidores.

No fim da manhã de hoje, Marina participou de uma mobilização pela internet, quando seguidores e simpatizantes da candidata trocaram mensagens pela rede social Twitter. Através da palavra chave "eu voto na Marina", potenciais eleitores da candidata explicaram o porquê do voto. Nesta manhã, o número de seguidores de Marina ultrapassou a barreira dos 100 mil nas redes sociais Twitter, Orkut e Facebook. Após a mobilização virtual, Marina saiu em caminhada pela Rua Augusta, na região central de São Paulo, em direção ao Conjunto Nacional.