Marina defende redução de gastos públicos

Em entrevista nesta quarta-feira, 28, à rádio ABC, em São Paulo, a candidata do PV à Presidência da República, Marina Silva, defendeu a manutenção da política econômica do atual governo, mas reafirmou que, se eleita, vai priorizar a redução dos gastos públicos. "Vamos acabar com o desperdício", disse. A proposta, apresentada ontem, está entre as diretrizes de programa de governo da candidatura e prevê a limitação de gastos à metade do crescimento do PIB.

"A política econômica está dando certo. Não dá para brincar com algo tão importante", afirmou Marina, ao garantir que não pretende mudar os fundamentos da política econômica. No entanto, ela criticou a aplicação da taxa de juros como única forma de controle da inflação. Segundo Marina, é preciso que o governo profissionalize o Estado e reduza o desperdício.

Ao recordar sua origem humilde no Acre, o analfabetismo até os 16 anos e a vida de empregada doméstica, Marina disse que quer ser presidente "para que os pobres continuem a ter oportunidades". A candidata ressaltou que é preciso ir além dos 25 milhões de brasileiros que saíram da pobreza durante o governo Lula. "Quero ser a primeira mulher de origem humilde presidente da República", completou.

Durante entrevista de mais de 40 minutos à rádio ABC, Marina defendeu a candidatura de "terceira via" do PV por não ser "nem de oposição, nem de situação". "Não sou de direita nem de esquerda, estou à frente", brincou. Ela condenou também a "política comandada pelos velhos caciques" e propôs o que chamou de "nova política". "Não quero ganhar de qualquer jeito, a qualquer custo", disse a candidata, ao negar que venha atacando ou desqualificando seus adversários. "Não me coloco nesse lugar ridículo", rebateu.

Marina reafirmou o objetivo de criar as bases para a implementação de reformas (tributária, política, trabalhista) e acrescentou uma nova reforma: a da segurança pública. De acordo com a candidata, é preciso investir em inteligência para combater o crime organizado, melhorar o salário dos policiais e garantir a aplicação dos direitos humanos aos presos "amontoados nas cadeias". "É fundamental dar segurança para as pessoas", defendeu.