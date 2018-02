Marina defende privatizações de FHC e Estado eficiente Seguindo a linha de não opor os governos tucano e petista durante a pré-campanha eleitoral, a presidenciável do PV, senadora Marina Silva (AC), disse hoje a empresários que as privatizações realizadas pelo governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) foram corretas, embora tenha faltado transparência ao processo. Prova disso, argumentou, é que o governo Luiz Inácio Lula da Silva não as reverteu.