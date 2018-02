Marina defende políticas adotados por PT e PSDB

Marina se comprometeu a manter o tripé da atual política econômica - metas de inflação, superávit primário e câmbio flutuante - e reclamou do recente aumento da taxa básica de juros, que passou dos 8,75% para 9,5% ao ano. "O aumento dos juros freia os investimentos no País. É preciso reduzir a demanda interna por meio da redução dos gastos públicos", receitou. A senadora também se comprometeu a manter a autonomia do Banco Central (BC), sem institucionalizá-la.

A senadora elogiou a atuação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva no campo da política externa. Para a senadora, o Brasil avançou bastante na diplomacia com países subdesenvolvidos. "O princípio da colaboração com a África é muito interessante e positivo para esses países", afirmou. A presidenciável do PV, contudo, criticou, sem citar casos, a maneira como a gestão Lula "relativizou os direitos humanos".

Marina também defendeu uma reforma na segurança pública brasileira. De acordo com ela, não adianta fazer investimentos sem uma reforma no sistema. "Não adianta colocar um puxadinho em cima de uma base deteriorada", comparou. Marina sustentou a necessidade de uma polícia que tenha foco em inteligência operacional, e não apenas na repressão. "Deve-se pensar na proteção das pessoas e, sem sombra de dúvida, pensar num sistema prisional que não coloque em risco de morte essas pessoas", defendeu.