Marina defende em Recife ampliação do Bolsa Família A senadora Marina Silva (PV), iniciou o sábado de campanha, em Recife, defendendo o programa Bolsa Família, do governo federal e comprometendo-se a ampliar os recursos e o número de famílias atendidas. "Só acha que o Bolsa Família é assistencialismo quem mora em um lugar que tem esgoto saneado, água encanada, segurança e conforto. Quem mora no meio da lama, que tem que fazer malabarismos para criar seus filhos, sabe como é importante o dinheiro do Bolsa Família. E é por isso que eu faço questão de dizer a todos que eu vou manter e ampliar o Bolsa Família", afirmou, durante visita a comunidade do Coque, conhecida por ter um dos maiores índices de violência e tráfico de drogas na capital pernambucana.