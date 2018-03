Marina defende curso técnico focado na economia verde A base do plano de governo da candidata do PV à Presidência da República, Marina Silva, é a educação integral e a criação de um sistema nacional de educação, com a criação de cursos técnicos com foco para economia verde. A coordenadora do programa de educação, Neca Setubal, disse que a ideia não é reduzir o Ensino Médio ao Ensino Técnico, mas criar oportunidades de aprimoramento voltados ao mercado verde. A campanha do PV rechaça a criação de metas de abertura de vagas na rede pública. "Isso é absolutamente cair no vazio", disse. "Temos de pensar o ensino técnico de uma forma que responda aos desafios de uma economia verde."