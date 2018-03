Marina defende abrigo a Cesare Battisti no Brasil A candidata do PV à sucessão presidencial, Marina Silva, disse hoje, em entrevista ao portal Terra, que é favorável à manutenção do ex-ativista italiano Cesare Battisti no Brasil. Na avaliação da presidenciável, é importante que o País mantenha a tradição de oferecer abrigo a refugiados políticos. "O Brasil tem tradição de dar abrigo, já deu até para ditadores. Por que seria diferente em dar abrigo a ele (Battisti)?", questionou.