Marina cumpre promessa de Campos ao visitar CTN

De acordo com Marina, o CTN é um símbolo da entrada em São Paulo dos nordestinos que são obrigados a deixar suas terras. Ainda segundo ela, o cumprimento da promessa de Campos é para reiterar o compromisso de sua candidatura em mostrar que as políticas sociais e de desenvolvimento econômico podem possibilitar melhoria de vida para todos os brasileiros.

"Nesse sentido, nosso compromisso é com políticas como o Bolsa Família e manutenção deste programa, que é uma conquista da sociedade brasileira e que deve ter continuidade em qualquer que seja o governo", disse Marina. Ela afirmou que, em um eventual governo seu, o Bolsa Família será mantido e aperfeiçoado, para que as pessoas que vivem em condições de penúria possam contar com o suporte necessário para crescer, especialmente os jovens que precisam de educação de qualidade.

Marina se comprometeu ainda a suprir a necessidade dos jovens de ter uma educação em tempo integral.