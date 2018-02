Marina critica posição brasileira na questão iraniana

"Temos de ficar bastante atentos porque, na prática, o que eles querem (governo do Irã), no meu entendimento, é fazer a bomba atômica. E estão tomando medidas protelatórias para ganhar tempo. E, obviamente, o Brasil, tendo uma cultura de paz, não pode compactuar com esse tipo de coisa", disse Marina, em entrevista, após participar do Encontro com os presidenciáveis promovido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Ela disse ver com preocupação a relação do Brasil com o Irã. "Temos que ter muito cuidado para não dar audiência a um governante que não respeita direitos humanos, que tem presos políticos, nega o holocausto, uma série de questões que são inaceitáveis", afirmou. "O Brasil é a única democracia ocidental que está dando audiência para o Ahmadinejad", completou.