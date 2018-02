Marina critica polarização PT/PSDB nas eleições

Marina participou no início da noite das comemorações do "1º de Maio Unificado", promovido pela União Geral dos Trabalhadores, Nova Central Sindical e Central de Trabalhadores do Brasil. Mais cedo, participaram do evento comemorativo do Dia do Trabalho o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma.

Ao comentar a polêmica sobre o patrocínio de estatais em eventos comemorativos do Dia do Trabalho, a senadora disse não ver problemas, desde que tudo esteja dentro da legalidade e das normas das empresas. "O problema é quando não há transparência no patrocínio e fere os princípios constitucionais". Entre as estatais, patrocinaram as comemorações a Petrobras, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. Do lado do setor privado, os patrocinadores foram Telefônica, Casas Bahia, Bradesco, Itaú, Via Venetto, Santander, Colombo, Besni, Sinal, Marabraz, Sonda e Marisa. Segundo os organizadores, o evento custou R$ 1,5 milhão.