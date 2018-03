Marina cresce mais entre presidenciáveis, diz CNT

Segundo avaliação do presidente da Confederação Nacional dos Transportes, senador Clésio Andrade, o resultado é uma reação do eleitorado aos políticos. "Ela está capitalizando isso na avaliação positiva", disse.

Entre os entrevistados, 53,2% disseram que votariam em Marina Silva em 2014. Dilma Rousseff aparece em segundo, com 51,2% do potencial positivo dos votos, Aécio Neves em terceiro, com 41,3% e Eduardo Campos com 29,9%. Se forem considerados apenas os entrevistados que conhecem os candidatos, Marina Silva aparece ainda mais na frente, com 61% do potencial positivo dos votos. Dilma está em segundo, com 51,8%, Aécio com 51,5% e Eduardo Campos, com 46,4%.

A pesquisa CNT/MDA foi realizada entre 7 E 10 de julho, em 134 municípios brasileiros.