Marina: corte em emendas pode compensar reajuste A candidata do PV à Presidência da República, Marina Silva, sugeriu hoje que os recursos necessários ao Orçamento da União para complementar o reajuste de 7,7% dado aos aposentados seja retirado de emendas parlamentares. "As emendas poderiam ser cortadas, até porque, se os parlamentares concordaram com o reajuste, obviamente é porque tem lugar para cortar. Seria um gesto para transformar um manifesto político em coerência prática", disse.