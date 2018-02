Marina convoca apoiadores da Rede para 'tuitaço' Na semana em que provavelmente o Tribunal Superior Eleitoral julga o processo de criação do Rede Sustentabilidade, a ex-ministra Marina Silva convocou seus apoiadores para um "tuitaço" no fim da tarde desta terça-feira, 1º. No Twitter, Marina pediu que as pessoas que assinaram a ficha para a criação do Rede Sustentabilidade publiquem amanhã posts com hashtag #euassinei.