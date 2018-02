Marina considera positivo 3º lugar na pesquisa eleitoral A pré-candidata do PV à Presidência da República, senadora Marina Silva (AC), considerou hoje positiva sua colocação nas mais recentes pesquisas de intenções de voto, que a colocam em 3º lugar na preferência do eleitorado, com índices que vão de 7% a 12%. "Este é um bom começo. Outros candidatos não saíram de 1% nos últimos seis meses. Não tiveram este resultado que conseguimos até aqui", afirmou. Na última edição da pesquisa CNT/Sensus, divulgada hoje, Marina figurou com 7,3% no cenário com todos os presidenciáveis.