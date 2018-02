Marina compara sua campanha à de David contra Golias A pré-candidata do Partido Verde à Presidência da República, senadora Marina Silva, comparou a sua participação na corrida presidencial à luta de David contra Golias. Marina, que falou para um grupo de representantes dos segmentos empresarial e industrial, no início de noite desta sexta-feira, na Associação Comercial da Bahia, em Salvador, lembrou que o triunfo de Davi sobre o gigante Golias deveu-se ao fato de Davi ter sabido colocar a pedra no lugar certo. "No meu caso, não se trata de acertar a testa dos meus adversários, mas de colocar o foco no que interessa ao País", disse.