Marina cita PSD para pedir rapidez no registro da Rede Na petição protocolada nesta segunda-feira, 26, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) solicitando o registro definitivo da Rede Sustentabilidade, os advogados do futuro partido da ex-senadora Marina Silva pedem que a Justiça Eleitoral defira liminarmente medidas para acelerar o processo a tempo de disputar as eleições de 2014. No documento, os "marineiros" citam pareceres favoráveis à criação do PSD em 2011, dizem que a Rede não é "mero partido de aluguel" e listam a burocracia que enfrentam nas últimas semanas. O partido pede que a Justiça Eleitoral conceda o direito de uso dos números 99, 77 ou 18, nesta ordem de preferência.