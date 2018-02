Marina anuncia Guilherme Leal como candidato à vice

NOVA IGUAÇU - A pré-candidata do PV à presidência da República, senadora Marina Silva (PV-AC) acabou de anunciar que o empresário Guilherme Leal, dono da Natura, será o candidato à vice-presidente em sua chapa. O nome do executivo era mencionado como provável companheiro de chapa de Marina desde que a senadora anunciou sua intenção em disputar a sucessão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em agosto do ano passado.

Marina apresentou Leal como o vice que todo o candidato a presidente gostaria de ter: "Ele está totalmente integrado e é cúmplice neste projeto que a gente quer para o Brasil no século XXI", disse Marina ao apresentar o empresário na pré-convenção que o PV realiza em uma casa de shows, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Cerca de 600 pessoas participam na manhã deste domingo, 16, da convenção que lançará a pré-candidatura de Marina Silva à Presidência da República.