Marina anuncia exoneração de dois assessores

O comunicado, assinado pelo coordenador da campanha, João Paulo Capobianco, diz que Jane e Batista estão em período de recesso parlamentar (que começou no dia 17 e vai até segunda-feira), o que libera a participação deles em qualquer outra atividade, "inclusive as de cunho político-eleitoral".

Reportagem do jornal O Estado de S.Paulo na quarta-feira mostrou que uma tropa de cabos eleitorais pagos pelo Senado está trabalhando na campanha dos senadores candidatos. São assessores que, oficialmente, deveriam apenas cumprir expediente nos gabinetes, mas estão nas ruas pedindo voto, coordenando e ajudando na corrida eleitoral dos parlamentares.

"Apesar de ambos (Jane e Batista) estarem, portanto, em condição regular do ponto de vista funcional e legal, os dois servidores serão exonerados imediatamente", assinala a nota da campanha de Marina. A nota explica que o pedido de exoneração já havia sido providenciado, mas ainda não teria sido publicado no Diário Oficial.

O comunicado diz também que Marina se licenciou de funções no Senado para não "misturar" o mandato parlamentar com atividades partidárias. Informa ainda que ela exonerou em junho os assessores parlamentares Bazileu Alves Margarido e Carlos Antônio Rocha Vicente para que eles se dedicassem à campanha eleitoral. Assim como Margarido e Vicente, Jane e Batista passarão a se dedicar exclusivamente à campanha. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.