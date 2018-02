Marina anuncia dono da Natura como vice na chapa A pré candidata do PV à presidência da República, senadora Marina Silva (PV-AC) acabou de anunciar que o empresário Guilherme Leal, dono da Natura, será o candidato à vice-presidente em sua chapa. O nome do executivo era mencionado como provável companheiro de chapa de Marina desde que a senadora anunciou a intenção a disputar a sucessão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em agosto do ano passado.