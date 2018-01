Marina: ambiente e economia se equilibram na COP-15

A 15ª Conferência das Partes da Convenção do Clima (COP 15) começa segunda-feira na capital da Dinamarca e vai até o dia 18 de dezembro. Marina viaja ao país no dia 11.

Entre os desafios listados pela senadora e ex-ministra do Meio Ambiente, está a formulação de uma estrutura que possibilite que as decisões tomadas em Copenhague sejam colocadas em prática. "O desafio será sair de lá com uma estrutura política e de encaminhamento que possibilite os avanços que temos de ter pós-Copenhague."

Após reunião com ambientalistas em São Paulo, Marina considerou que o Brasil e, mesmo Estados Unidos e China, fez avanços ao propor metas de redução de emissão do gases do efeito estufa, embora esse comprometimento ainda não esteja de fato selado. "Nos últimos meses, o Brasil avançou em algumas questões, foi o primeiro a se colocar com metas, e foi seguido por outros países. Mas se somar essa sopa de metas, elas estão muito aquém daquelas que são necessárias", ponderou.

Como a redução das emissões vai ser distribuída entre países pobres, emergentes e ricos, é outra equação que terá de ser resolvida em Copenhague, afirma, sob o risco de o mundo não chegar a um acordo no curto prazo.

Marina acredita, ainda, que a opinião pública internacional terá peso nas decisões dos líderes. "Quando a China e os Estados Unidos disseram que não iam ter metas e soltaram essa bomba de carbono na humanidade, houve uma reação enorme as posições de ambos mudaram. A COP é o segundo maior evento internacional desde a ECO-92, no Rio de Janeiro. Vamos ter ali uma pressão muito grande, os olhos do mundo vão estar voltados para lá."