Marina: Alencar foi exemplo de dignidade e amor à vida Em nota divulgada na noite de hoje por sua assessoria de imprensa, a ex-senadora Marina Silva (PV-AC) lamentou a morte do ex-vice presidente José Alencar. "Assim como todos os brasileiros, lamento profundamente a morte de José Alencar. Lutou com força e determinação contra uma doença tão agressiva. É um exemplo de dignidade e amor à vida. A postura dele sempre me impressionou. Acredito que todos que acompanharam seu drama foram positivamente influenciados pela forma como encarou a doença, com tranquilidade e transparência", diz a ex-senadora.