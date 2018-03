Marina admite governar com 'melhores do PT e PSDB' Em entrevista hoje à rádio ABC, a candidata do PV à Presidência da República, Marina Silva, reafirmou o propósito de governar, se eleita, com "os melhores do PT e do PSDB". A candidata admitiu que teria, em seu governo, os adversários José Serra (PSDB) e Dilma Rousseff (PT) por suas qualificações como gestores, mas que não trata desse assunto porque "neste momento eles são candidatos".