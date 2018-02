Marin usa CBF para se explicar sobre Herzog

Era o título do editorial produzido pela assessoria da CBF com o objetivo de refutar as acusações contra Marin, referentes ao período em que ele ainda era deputado estadual, pela extinta Arena - o partido que dava aparência legal à ditadura. Segundo o editorial, as acusações fazem parte de "uma torpe campanha", baseada em "mentiras e deturpação de fatos do passado", com o intuito de conturbar "as atividades do futebol brasileiro num momento de notória importância e delicadeza, quando se avizinha a realização, no Brasil, da Copa Mundial de 2014".

A questão da relação entre Marin e a ditadura provoca polêmica desde que ele assumiu o cargo, um ano atrás. No mês passado o assunto ganhou mais impulso com o lançamento, pela internet, de uma petição cobrando a sua destituição do cargo.

Até a tarde de ontem, a petição já havia recebido o apoio de 38 mil pessoas. Quando for atingida a meta de 50 mil assinaturas, ela será encaminhada à CBF.

Quem está à frente da iniciativa é Ivo Herzog, filho do jornalista Vladimir Herzog, assassinado em 1975, quando se encontrava detido nas dependências do Departamento de Operações e Informações (DOI), controlado pelo Exército, em São Paulo.

Newsletter Política Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ivo está convencido de que Marin estimulou a perseguição ao pai dele, que trabalhava na TV Cultura. A prova mais evidente seria um discurso feito pelo atual presidente da CBF, no dia 9 de setembro de 1975, no plenário da Assembleia de São Paulo. Na ocasião ele pediu providências das autoridades para fossem apuradas denúncias de que a TV Cultura, que é estatal, estaria sendo utilizada por jornalistas de esquerda para fazer proselitismo político.Poucos dias depois, Herzog foi preso e morto sob tortura. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.