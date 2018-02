Marília Arraes diz que dor da família é 'insustentável' A vereadora Marília Arraes (PSB), prima do candidato Eduardo Campos que havia rompido com o partido e foi para as ruas fazer campanha ao lado do candidato da oposição apoiado pelo PT, Armando Monteiro (PTB), emitiu nota oficial na tarde desta quarta-feira, 13, em que se disse que as discordâncias políticas nunca afetaram a relação familiar e lembrou que a morte no mesmo dia que morreu o avô, Miguel Arraes, em 2009, torna a dor "insustentável".