Mares Guia vira socialista para ajudar Lula em Minas Isolado em seu partido desde o escândalo do mensalão, em 2005, o ex-ministro do Turismo e de Relações Institucionais Walfrido dos Mares Guia trocou anteontem o PTB pela sigla do deputado Ciro Gomes. No PSB, Mares Guia deixa para trás as divergências com o deputado cassado Roberto Jefferson (RJ), presidente do PTB e pivô da denúncia de pagamento de mesadas a parlamentares.