Mares Guia vai a Paris e reassume ministério na segunda-feira O presidente Luiz Inácio Lula da Silva autorizou o ministro de Relações Institucionais, Walfrido dos Mares Guia, responsável pela articulação do governo no Congresso, a se afastar do País até segunda-feira. O ministro passará esses dias em Paris, na França, tratando de assuntos particulares. Até o retorno do ministro, seu cargo será exercido interinamente pelo secretário-executivo do ministério, Márcio Favilla Lucca de Paula. A autorização para a viagem de Mares Guia e a nomeação de Lucca de Paula foram publicadas na edição desta quinta-feira do Diário Oficial da União.