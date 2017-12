Mares Guia reafirma que gostaria de permanecer no Turismo Cotado para vários ministérios no segundo mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, o ministro do Turismo, Walfrido dos Mares Guia, afirmou nesta sexta-feira que o seu destino está nas mãos do presidente, mas não escondeu a sua preferência pela atual pasta. "Estou à disposição do presidente para onde ele precisar de mim. Me sinto à vontade onde eu puder servir, mas no Turismo já tenho equipe montada e tudo está funcionando. Estou satisfeito no Turismo e se ficar aqui, ficarei muito feliz", disse Mares Guia a jornalistas, em evento no BNDES. O ministro, que já teve seu nome cotado para as pastas do Desenvolvimento e das Relações Institucionais, acha que tem correspondido às expectativas no Ministério do Turismo. "Estamos dando conta do Turismo. O PTB está satisfeito e os deputados e senadores também. A encomenda que o PTB recebeu foi bem trabalhada", disse o ministro. Mares Guia considerou normal o "overbooking" de ministros para o segundo mandato de Lula, o que atribuiu ao bom desempenho do governo. "Sempre tem mais candidato que vagas. São 190 milhões de pessoas para 26 ministérios. Há muita gente qualificada e o presidente está fazendo uma escolha criteriosa", afirmou.