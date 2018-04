Mares Guia depõe e diz que não sabia do mensalão

Durou mais de duas horas e meia o depoimento do ex-ministro do Turismo e das Relações Institucionais Walfrido Mares Guia (PTB), uma das testemunhas arroladas pela defesa do empresário mineiro Marcos Valério Fernandes, no processo do mensalão que tramita na Justiça Federal. "Não escolhi vir, mas fui intimado. Vim e virei tantas vezes quantas eu for intimado", comentou o ex-ministro. Ele afirmou que não mantém relacionamento com o empresário acusado de ser operador do suposto esquema de distribuição de dinheiro no Congresso, denunciado em 2005, e negou ter conhecimento sobre o esquema. "Meu depoimento ajuda no processo, ajuda a esclarecer a verdade."

Mais uma vez, o ex-ministro negou ter conhecimento sobre qualquer distribuição de recursos no Congresso e sobre qualquer favorecimento a parlamentares do PTB. Mares Guia disse ter tomado conhecimento do boato sobre a distribuição de dinheiro a partidos em troca de apoio ao governo pelo ex-presidente do PTB Roberto Jefferson. O ex-ministro confirmou estar presente na reunião em que Jefferson comentou sobre o assunto com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, mas deixou claro que o ex-presidente do PTB falou do "assunto rapidamente, sem detalhes".

Sobre Marcos Valério, especificamente, Mares Guia disse que o conheceu em 1998 e que tinha dele a impressão de ser um empresário "de bem". Advogados de quase todos os réus indiciados pelo Ministério Público acompanharam a sessão, como representantes da defesa do ex-ministro e deputado federal cassado José Dirceu. O objetivo dos advogados era garantir que as respostas de Mares Guia fossem registradas no processo de modo a contribuir para a defesa de cada um dos réus.

A Justiça Federal continuará ouvindo testemunhas de defesa que residem em Belo Horizonte. Outro depoimento previsto para ocorrer ainda hoje era o de Nélio Brant, diretor do Banco Rural, instituição financeira que fez empréstimos ao PT com o aval de Marcos Valério.