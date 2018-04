Marcos Valério é transferido para prisão de Tremembé O empresário Marcos Valério Fernandes de Souza, um dos réus no mensalão, e o advogado Rogério Lanza Tolentino foram transferidos hoje para a Penitenciária II de Tremembé, na região do Vale do Paraíba, em São Paulo. Segundo a Secretaria de Administração Penitenciária (SAP), eles chegaram à unidade no final da tarde. Os dois estavam entre os 17 alvos da Operação Avalanche, deflagrada pela Polícia Federal (PF) no dia 10, em São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo. A ação investiga um suposto esquema para forjar um inquérito contra dois fiscais da Fazenda que atuaram em R$ 104 milhões a Cervejaria Petrópolis, por sonegação de tributos.