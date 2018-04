Marcos Valério deixa prisão na Bahia

O publicitário mineiro Marcos Valério deixou a prisão da Polícia Interestadual (Polinter), no Centro de Salvador, na Bahia, no fim da manhã desta quarta-feira, 14. O pivô do mensalão, preso desde o dia 2 deste mês por suspeita de envolvimento com um esquema de grilagem de terras no interior da Bahia, saiu da prisão por volta das 11h30, segundo informações da Polinter.

Decisão desta terça-feira, 13, do Superior Tribunal de Justiça (STJ) determinou a soltura do empresário, garantindo o direito de esperar em liberdade o julgamento de um habeas corpus pela 6.ª Turma do tribunal.