Marcos Valério deixa a prisão e segue para BH

Ao deixar o complexo policial, localizado no centro da capital baiana, Valério optou pelo silêncio. Entretanto, diante das câmeras, ao esbarrar e derrubar o celular de um cinegrafista, ele abaixou-se para pegar o aparelho telefônico e não teve como evitar as perguntas. Após desculpar-se com o câmera, garantindo ser uma pessoa bem educada, Marcos Valério revelou que retornaria a sua cidade natal, Belo Horizonte, para rever a família. Na capital mineira ele aguardará o julgamento do habeas corpus pelo STJ.

Ele aproveitou para declarar inocência e afirmar que confia na Justiça: "Nada do que é imputado a mim procede", afirmou, acrescentando: "Só tenho uma coisa a dizer, chega de jogo político". Diante de insistentes perguntas sobre sua eventual participação nas denúncias de aquisição ilegal de terra no oeste baiano respondeu: "Culpado de que, se sequer conheço São Desidério". Ele se referia à cidade baiana distante cerca de 870 km de Salvador, onde a PF afirma que ocorria a grilagem. Ontem, foi liberado pela Justiça Francisco Castilho Santos, um dos sócios do empresário. Outra sócia, Margaretti Maria de Queiroz Freitas, deixou a prisão na segunda-feira, 12, também amparada em uma liminar.